Пользователи Сети назвали сто лучших фильмов всех времен

Список из сотни лучших фильмов всех времен, составленный на основе оценок с сайта Rotten Tomatoes, был опубликован на портале IndieWire. При составлении списка, как отмечается, учитывались в первую очередь пользовательские рецензии.Лидером топа стала музыкальная картина "Волшебник Страны Оз", которую Виктор Флеминг снял в далеком уже 1939 году. На втором месте другая классика кинематографа — "Гражданин Кейн" Оросна Уэллса, появившийся на экранах в 1941 году.А вот третья строка рейтинга стала довольно неожиданной — это не классика и не какой-нибудь признанный шедевр одного из великих режиссеров прошлого. Более того, это даже не сверхкассовый блокбастер. На третьем месте списка лучших фильмов обосновалась недавняя дебютная лента Джордана Пила "Прочь", представляющая собой детективный фильм ужасов.Следом расположились картины "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Всё о Еве" (1950), "Головоломка" (мультфильм, 2015), "Метрополис" (1927) и Крестный отец (1972).Остальные фильмы списка можно увидеть на этой странице.