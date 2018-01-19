Появился график работы мобильных офисов «Ощадбанка» в Донбассе

МинВОТ Украины сегодня, 19 января, опубликовало новый график работы мобильных подразделений «Ощадбанка» в Донбассе вблизи линии соприкосновения с 22 по 26 января 2018 года.

В Донецкой области 22, 24 и 26 января — в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н), 23 января — в Бахмуте (Бахмутский р-н) и 25 января — в поселке Мироновский (Бахмутский р-н). Подразделения будут работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 22, 24 и 26 января — в поселке Золотое (Попаснянский р-н), 23 января в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 25 января — в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н). Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.

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