Практически четверть месячной нормы осадков выпала в столице за двое суток

За прошедшую ночь в столичном регионе выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет порядка 7% от нормы для января, проинформировал РИАМО в четверг работник Гидрометцентра РФ. Синоптики уточняют, что за двенадцать часов 18 января выпало 5 миллиметров, 4 мм - в ночь на 18 января. Месячная норма осадков для января — 42 мм.

В столице РФ за минувшую ночь выпало 2 мм осадков, такое же количество снега выпало в Михайловском и Кашире. Синоптики подчеркнули, что не менее до субботы погода будет ветреной, кое-где с метелями.

Метель. От фламандских живописцев до современности.