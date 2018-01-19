Путин созвал Совбез из-за принятия ВР закона по реинтеграции Донбасса

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ на котором обсудил принятие Верховной Рады Украины закона о реинтеграции Донбасс.

В пресс-служб Кремля отметили: «Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и „нормандского формата“».

Кроме того, в Совбезе РФ обсудили и вопросы урегулирования конфликта в Сирии.

В заседании Совбеза РФ приняли участие премьер Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев.