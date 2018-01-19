Роспотребнадзор: Превышения эпидпорогов по ОРВИ и гриппу в Карачаево-Черкесии не обозначено

Во 2-ой половине января в Забайкальском крае предполагается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, сказали ИА «Чита.Ру» 19 января в пресс-центре краевого Министерства здравоохранения. Как оказалось, за этот период времени в регионе-67 уровень заболеваемости гриппом и иными острыми респираторными вирусными инфекциями совокупного населения был ниже порогового на 48,9%.

В этот отчётный период области уровень заболеваемости гриппом и иными острыми респираторными вирусными инфекциями совокупного населения был ниже порогового на 48,9%.

Снижение недельного эпидпорога отмечалось во всех возрастных группах. В Смоленске уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ совокупного населения был на пороговом уровне. Снижение недельного эпидпорога зафиксировали во всех возрастных группах, кроме детей от 7 до 14 лет.

Во время прививочной кампании вакцину получили не менее 383 тыс. граждан области.