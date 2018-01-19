Россия разрабатывает адское оружие, — немецкие СМИ 

Скоро в России появится «адская» модифицированная версия огнеметной системы ТОС-2, смонтированная на шасси танка «Т-14 Армата» и на разного рода бронетехнике.

Об этом сообщает немецкий журнал Stern.

Это будет реактивная система залпового огня, состоящая из 30 труб. Во время обстрела ракетами с термобарическими боеголовками, при попадании в одну и ту же цель, возникает эффект «аэрозольной бомбы». В результате, от такого огнемета не спасают блиндажи и бункеры.

«Возникает огромный огненный шар, который, в свою очередь, вызывает огромную взрывную волну. Первичная волна напряжения сразу следует за вакуумом, поэтому образуется эффект опустошения. В своем исследовании, после первых митингов в Чечне, ЦРУ писало: «В зоне пламени все люди уничтожаются, и, кроме того, жертвы получают внутренние, часто невидимые травмы, а их внутренние органы фактически сгорают», — отметили в издании.

По словам автора статьи, ТОС-1 сейчас используют российские и сирийские Вооруженные силы.

«Огнеметная система ТОС-2 должна устранить два главных недостатка системы ТОС-1. Будет увеличена дальность ракеты, чтобы исключить возможность их поражения установками противника. Кроме того, будет повышена мобильность огнемета. Ее планируют создать в 2018–2025 годах», — сказано в материале.