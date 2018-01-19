Российские биатлонисты остались 4-ми в зачете Кубка наций после этапа КМ в Антхольце

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону осталась на четвертом месте в зачете Кубка наций после спринта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победителем спринтерской гонки в пятницу стал норвежец Йоханнес Бё, а лучший из россиян Антон Шипулин финишировал четвертым. Спринт был единственным стартом на этапе в Антхольце, который идет в зачет Кубка наций.

После шести этапов в активе сборной России стало 3772 очка. Лидирует в рейтинге команда Норвегии (4463 очка), второе место занимает сборная Франции (4243), а команда Германии замыкает первую тройку (4149).

Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.