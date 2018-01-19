Российский фигурист Дмитрий Алиев, выигравший серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский фигурист Дмитрий Алиев стал серебряным призером московского чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

Ниже приводится биографическая справка.

Дмитрий Сергеевич Алиев родился 1 июня 1999 года в Ухте.

Фигурным катанием начал заниматься в 7 лет. До 11-летнего возраста тренировался в родном городе на открытом льду. Параллельно занимался лыжными гонками.

Отец спортсмена, Сергей Алиев - тренер, подготовивший члена сборной России по лыжным гонкам Станислава Волженцева, директор ДЮСШ №1 Ухты.

В 12-летнем возрасте Алиев окончательно сделал выбор в пользу фигурного катания.

С 2013 года тренируется в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга в группе Евгения Рукавицына.

В сезоне-2014/15 Алиев дебютировал в серии Гран-при среди юниоров, выиграв бронзу этапов в Словении и Японии. Стал бронзовым призером дебютного юниорского первенства России.

В сезоне-2015/16 Алиев выиграл этапы юниорского Гран-при в Латвии и Австрии, в Финале серии занял второе место, уступив американцу Натану Чену. Стал победителем юниорского первенства России, на чемпионате мира среди юниоров стал шестым.

В сезоне-2016/17 Алиев выиграл этап юниорского Гран-при в Чехии и стал четвертым в Словении, после чего одержал победу в Финале серии. Второй год подряд стал чемпионом России среди юниоров, на юниорском первенстве мира завоевал серебряную медаль.

С сезона-2017/18 выступает во взрослых соревнованиях. Должен был дебютировать на турнире серии "Челленджер" в Братиславе, но снялся из-за травмы голеностопа. На этапах Гран-при в Москве и Осаке выступал, не до конца залечив травму, занял соответственно шестое и восьмое места. Одержал победу на турнире серии "Челленджер" в Таллине (Эстония).

На декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место, уступив Михаилу Коляде и Александру Самарину, и получил право выступить на чемпионате Европы.

19 января в московском дворце спорта "Мегаспорт" Алиев получил за прокат произвольной программы 182,73 балла, набрал в сумме 274,06 балла и завоевал серебряную медаль.