Росстат проинформировал, в каких областях в этом 2018-ом проведут пробную перепись населения

Камчатский край вошел в число регионов, где в текущем году пройдет пробная перепись населения. В одном из районов статистики будут отрабатывать схемы сбора данных перед Всероссийской переписью.

«Такое исследование проводится всегда в качестве подготовки к основной переписи». Кроме северной столицы, это Новгородская область, Москва, Красноярский и Камчатский края, Карачаево-Черкессия, Якутия, Сахалинская и Иркутская области, проинформировал сегодня руководитель ведомства Александр Суринов.

Ранее говорилось, что в процессе пробной переписи населения Росстат опробует разнообразные схемы сбора сведений о населении, в том числе в электронной форме. Планируется, что она должна будет охватить 550 тыс. человек.

В 2015 году в 8-ми областях Российской Федерации, в том числе и в Петербурге, пройдет пробная перепись населения. Росстат планирует потратить на это не менее 300 млн руб. Предполагается, что пробная перепись будет проводиться с 1 по 31 октября текущего 2018 г., а всероссийская — с 1 по 31 октября 2020-ого. А уже Всероссийская перепись — с 1 по 31 октября 2020-ого.