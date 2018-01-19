Рублев проиграл Димитрову в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

Россиянин, посеянный 30-м, в третьем раунде за три часа четыре минуты уступил третьей ракетке турнира болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Рублев был последним представителем России в мужской сетке Australian Open.

Следующим соперником Димитрова будет победитель матча австралийца Ника Кирьоса (17-й сеяный) и француза Жо-Вильфрида Цонга (15).