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СБУ заявила о задержании кремлевского агитатора


Добавлено: 19 янв 2018 в 14:16, Категория: Украина
СБУ заявила о задержании кремлевского агитатора

В Белгород-Днестровске Одесской области сотрудники СБУ заявили о разоблачении кремлевского агитатора, который через социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду.

Пресс-служба СБУ сообщает, что правоохранители установили, что злоумышленник пропагандировал на персональных страницах запрещенных российских соцсетей призывы к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал организации ОРДЛО.

Так, во время обыска у злоумышленника обнаружили мобильные гаджеты и компьютерное оборудование с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

По данному факту открытого уголовное производство. Мужчине грозит от 7 до 12 лет ареста.



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Добавлено: 19 янв 2018 в 14:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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