СБУ заявила о задержании кремлевского агитатора

В Белгород-Днестровске Одесской области сотрудники СБУ заявили о разоблачении кремлевского агитатора, который через социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду.

Пресс-служба СБУ сообщает, что правоохранители установили, что злоумышленник пропагандировал на персональных страницах запрещенных российских соцсетей призывы к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал организации ОРДЛО.

Так, во время обыска у злоумышленника обнаружили мобильные гаджеты и компьютерное оборудование с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

По данному факту открытого уголовное производство. Мужчине грозит от 7 до 12 лет ареста.