Сегодня 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

На встрече также присутствовали участницы ВОВ Тамара Казакова и Мария Конева.

Поздравляю вас с 75-й годовщиной знакового для нашей страны события — прорыва блокадного кольца вокруг города на Неве.

Военная блокада, длившаяся 872 дня, началась в 1-ый год войны — 8 сентября 1941 г., была прорвана 18 января далекого 1943-го и в конце концов на все 100% снята еще через год — 27 января 1944-ого.

Невзирая на то, что следующее наступление советских войск развития не получило, операция по прорыву блокады имела неоценимое стратегическое значение и явилась переломным моментом в борьбе за Ленинград. Это позволило восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной и улучшить положение граждан города.

Красов призвал помнить события ВОВ и вклад нашей страны в победу над фашизмом. Прорыв блокады был главнейшим шагом на пути к освобождению города, он вдохнул новые силы в ленинградцев, стал еще одной приметой перелома в процессе ВОВ. Затея врага задушить голодом защитников и граждан города не увенчалась триумфом. Поэтому командование советской армии приняло решение о прорыве блокады. Граждане северных районов области воевали и погибали на Ленинградском фронте. Вечная память героям, чей беспримерный подвиг приблизил Победу!

Желаю вам непоколебимого здоровья, благополучия, жизненной энергии, осознания и слабости близких!