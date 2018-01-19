Штаб Путина отчитался о сборе подписей избирателей

Избирательный штаб Владимира Путина завершил сбор подписей в его поддержку. Об этом сообщил сопредседатель штаба Сергей Когогин. Сейчас собрано уже более 1,5 млн подписей избирателей, а 40 процентов из них уже проверены специалистами, уточнил Когогин.

«На сегодня собрано 1 млн 503 тысячи 781 подпись на подписных листах. Это в пять раз больше подписей, чем требуется по закону. Поистине всенародная поддержка, многие приходили сдавать подписи семьями,» —сообщил представитель штаба.

Сбор подписей прекратится по всей стране в понедельник, 22 января.

«Перед этим мы должны поставить в известность самого кандидата, потому что такие знаковые шаги в предвыборной кампании должны быть не иначе, как по согласованию с ним, «— уточнили в штабе.