Словацкий велогонщик Саган победил на четвертом этапе "Тура Даун Андер"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Словак Петер Саган из команды Bora–Hansgrohe победил на четвертом этапе многодневной шоссейной велогонки Мирового тура "Тур Даун Андер", которая проходит в Австралии.

Вторым на четвертом этапе стал южноафриканец Дэрил Импи (Mitchelton-Scott), третьим – испанец Луис Санчес ("Астана"). Российский гонщик Katusha-Alpecin Павел Кочетков занял 126-е место.

Благодаря этой победе Саган вышел на первое место в общем зачете и на 2 секунды опережает ближайшего преследователя – Импи. Третьим идет австралиец Джей Маккарти (Bora–Hansgrohe; +9 секунд). Кочетков замыкает первую сотню.

"Тур Даун Андер" завершится 21 января.