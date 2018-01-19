По последней имеющейся информации на данный момент НПО «Атлантический совет», на вооружении радикального добровольческого батальона «Азов» находится купленное у американской компании вооружение, включая противотанковые комплексы «Тоу», — объявил русский постпред и добавил, что штатская компания «Эйртроник» с апреля минувшего года направляет Киеву ручные гранатометы.

Он обозначил, что с самого начала года на границах Донецкой и Луганской областей не менее три раза было зафиксировано появление тяжелых американских беспилотников «Глобал Хок» и однократно самолета «Боинг Р-8А».

США обеспечили своими противотанковыми комплексами бойцов батальона «Азов», орудующих в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. США и иностранные государства, вооружая украинских военных, подталкивают Киев к восстановлению кровопролития в Донбассе и становятся соучастниками военных правонарушений, объявил постоянный уполномоченный Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он подчеркнул, что украинские силовики не выполняют взятые на себя обязательства, нарушают «новогоднее перемирие». Лукашевич указал, что украинская сторона в отличие от ДНР и ЛНР так и не обнародовала «приказы не открывать огонь», сообщает РИА Новости.

Он также объявил, что только «прямой диалог» столицы Украины с Донецком и Луганском, а еще реализация минских договоров приведут к урегулированию конфликта в Донбассе.