Стрельба в Одессе: полиция приступила к штурму здания

В Одессе правоохранители штурмуют помещение, где скрывался преступник. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев

«В 15:30 в Одессе работники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление. Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен. Сейчас боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещения, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы», — написал он.

По словам Князева, медики продолжают бороться за жизнь раненых полицейских .