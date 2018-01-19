Судно, перевозившее С-400 в Китай, попало в шторм

Судно, перевозившее комплектующие для С-400 в Китай, попало в шторм.

В результате инцидента часть отправленной из РФ техники была повреждена. такую информацию обнародовал официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

«В рамках исполнения контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена,» — говорит она.

Судно вернулось в порт отправления, ведется оценка пострадавшего имущества по данному страховому случаю. По завершении работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено заказчику, остальное — позднее.