Татьяна Тарасова: Алиев на чемпионате Европы порадовал и обнадежил

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Дмитрий Алиев, завоевавший серебро чемпионата Европы в Москве, всех порадовал и обнадежил, заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

"Поздравляю (тренера) Евгения Рукавицына с выступлением его ученика. Он нас сегодня очень порадовал и обнадежил - Дмитрий Алиев. В течение года он боролся с тяжелой травмой, но сегодня он был так техничен и так музыкален, мы можем его обожать, за это ему большое спасибо. Будет немножко посильнее - будет докатывать в произвольной программе", - сказала Тарасова журналистам.