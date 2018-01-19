Тренер: победы Качановой на этапе Кубка мира сюрпризом не стали

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Победа российской конькобежки Дарьи Качановой в дивизионе B в дебютном выступлении на этапах Кубка мира не стала сюрпризом, ее ждет хорошее будущее, заявил тренер российской спринтерской команды Сергей Клевченя.

В немецком Эрфурте чемпионка мира среди юниоров Качанова в своем дебюте на этапах Кубка мира победила на дистанциях 500 и 100 метров в дивизионе В.

"То, что Даша проявила себя на международном уровне уже в дебюте на этапе Кубка мира, для нас сюрпризом не стало. Мы предполагали, что она будет кандидатом на попадание в сборную на дистанции 500 м на Олимпийские игры, но на старте сезона она не смогла показать свой уровень, зато сейчас его набрала. Так что это не сюрприз, сюрприз, скорее, то, что сейчас, а не на старте сезона она вышла на этот уровень результатов", - сказал Клевченя по телефону корреспонденту РИА Новости.

Он отметил, что в целом доволен динамикой выступлений Ангелины Голиковой, которая стала третьей на дистанции 500 м, а также Ольги Фаткулиной, которая остановилась в шаге от пьедестала.

"Например, Ванесса Херцог пробежала в Коломне на чемпионате Европы с результатом 37,69, а сейчас - 37,92, Ангелина сейчас пробежала "пятисотку" за 38,10, в Коломне - за 38,04, а Ольга пробежала быстрее, чем на чемпионате Европы. Этот старт для нас подготовительный, мы используем его для того, чтобы еще раз оценить готовность на этом этапе подготовки к Играм", - подчеркнул он.