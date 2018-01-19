Тымчук сообщил новую информацию о горловском «Стироле»

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что по указанию «главы» российской оккупационной администрации оккупированной. Горловки Ивана Приходько, руководитель «национализированного» ПАО «Концерн Стирол» Чепак передал две гостиницы, профилакторий и спорткомплекс, находящиеся на балансе предприятия, военным формированиям «ДНР» для размещения личного состава оккупантов.

Также, Тымчук добавил, что Чепак по указанию Приходько часть оборотных денежных средств завода регулярно передает боевикам «ДНР».