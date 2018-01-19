Ученые заявили, что микроволновки представляют угрозу для человечества

Ученые из Манчестерского университета рассказали, что микроволновые печи могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается на сайте университета.

В Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона машин. Это способствует глобальному потеплению.

При этом наибольший вред окружающей среде наносит низкая энергоэффективность микроволновок.

Также ученые отметили проблемы, связанные с утилизацией микроволновок.

Специалисты считают важной работу с жителями, направленную на повышение эффективности использования бытовых приборов. Владельцам микроволновок посоветовали корректировать время приготовления еды в зависимости от типа продуктов и отключать СВЧ-печи после использования.