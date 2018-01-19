Украинские народные избранники потребовали отмены закона о реинтеграции Донбасса

Проект распоряжения об отмене был размещен на сайте парламента за авторством депутатов «Оппозиционного блока».

С такой инициативой выступили народные избранники Юрий Бойко, Михаил Папиев и Александр Вилкул. Руководитель парламента объявил, что готов на протяжении 3-х дней подписать закон и передать его на подпись президенту Украины. Сейчас до рассмотрения проекта закон не может быть подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием и передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Руководитель парламента Андрей Парубий торжественно закрыл седьмую сессию восьмого созыва Верховной Рады. Первое чтение в Раде этот закон прошел с начала октября минувшего 2017-ого, 2-ое состоялось 18 января.

В Раде зарегистрировано распоряжение об отмене скандального закона, в котором Российская Федерация фигурирует как «агрессор». Документ еще должен подписать президент Украины. При всем этом в документе нет ни одного упоминания о Минских соглашениях. Таким образом, Верховной раде необходимо рассмотреть данное распоряжение после того, как народные избранники возвратятся с каникул 6 февраля.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными».

«Оппозиционный блок» на 100% не поддержал этот документ.