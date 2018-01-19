В 2017 году в «ДНР» арестовали 246 человек по обвинению в «шпионаже»

Перед объявлением следующего обмена пленными, оккупационная «власть» ОРДО отдала указание «силовикам и судам ДНР» активизировать процессы «выявления и осуждения» за «шпионаж и терроризм» лиц, которых планируется предоставить на обмен.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, что в «ДНР» опубликованы серии статей о признании «военным трибуналом ДНР» виновных в совершении преступлений, предусмотренных «уголовным кодексом ДНР» (самые распространенные — ст. 321, шпионаж и ст. 229 террористический акт, ст. 232 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, ст. 230 содействие террористической деятельности).

Кроме того, объявлено об осуждении граждан Украины (все гражданские) — 1982 и 1994 г. р. с наказанием в 22 года в колонии строгого режима; 1994 г. р. с наказанием в 18 лет в колонии строгого режима; 1979 г. р. с наказанием в 14,6 лет в колонии строгого режима; а также «военнослужащего ДНР» 1996 г. р. с наказанием в 15 лет в колонии строгого режима.

Всего в 2017 году действовало аналогичное распоряжение, дававшее «ДНР» возможность «насобирать» пленных для обмена — на протяжении года «МГБ ДНР» задержало 246 человек по подозрению в «шпионаже и государственной измене», из которых 148 — сотрудники «государственной сферы ДНР».