В Донбассе злоумышленники похитили предпринимателя и требовали выкуп

В Донецкой области сотрудники уголовного розыска задержали 4 участников организованной преступной группы. Престпники захватили и удерживали человека с целью получения выкупа. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера по заказу организатора, члены группировки похитили предпринимателя из Селидово. Мужчину выманили на склады под предлогом оформления аренды, схватили и, угрожая оружием, с мешком на голове вывезли в Константиновку. Пленного связали скотчем и держали в промзоне, запугивая убийством и требуя деньги. Жизнь мужчины оценили в 20 тыс. долл», — сказано в сообщении полиции.

Когда на место прибыл заказчик, чтобы лично «выбивать» выкуп, полицейские окружили помещение и пошли на штурм.

«Операция длилась несколько минут. Все члены организованной преступной группы, в том числе заказчик, были задержаны на месте преступления, а заложник — спасен. Мужчина не пострадал», — заявили в пресс-службе.

Установлено, что бандиты причастны также к нападению на жителя Покровского района и нанесении ему телесных повреждений.

«Кроме того, известно, что бандиты планировали новые преступления на территории Донецкой и соседних областей. Сейчас по месту жительства задержанных проводятся обыски, изъяты автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, и огнестрельное оружие, в частности пистолет», — сообщили в полиции.