В ОБСЕ назвали имя коллеги, погибшего в ДТП в зоне АТО

В Краматорске в результате ДТП 18 января погиб гражданин Молдовы Виталие Зара. Он являлся сотрудником луганской мониторинговой команды с июля 2015 года. Об этом сказано в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook.

«Утром в четверг, 18 января, СММ ОБСЕ потеряла дорогого друга и коллегу, погибшего в дорожно-транспортном происшествии. Гражданин Молдовы Виталие Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года», — сказано в сообщении.

В СММ заявили, что Виталия будут «помнить как надежного, трудолюбивого и улыбающегося друга и коллегу».