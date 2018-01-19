В Одессе скончался раненый в перестрелке полицейский

В одесской больнице скончался раненный в ходе перестрелки в Одессе 30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил советник председателя Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Напомним, сегодня в ходе перестрелки в Одессе погибли два человека, а трое полицейских и случайный очевидец событий получили ранения. По данным пресс-службы Национальной полиции, в ходе перестрелки был ранен водитель такси и трое копов, а главный подозреваемый, который успел застрелить своего соседа, убит ответным огнем стражей порядка.