В Польше наказали трех человек, вытерших ноги о флаг Украины

Суд Польши наказал трех молодых людей, которые в сентябре 2017 года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, растоптали и вытерли об него свою обувь.

Отмечается, что флаг висел над входом в Судетской промышленно-торговой палаты, его повесила агентство по трудоустройству Smart Work, офис которой находится в данном доме. При этом видеокамера муниципальной стражи зафиксировала молодых людей, надругавшихся над украинским флагом.

При этом муниципальная стража задержала компанию на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что было «устранено, осуществлено публичное надругательство, уничтожен и поврежден» флаг, а задержанные подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши.