В Сирии ликвидирован рэпер Deso Dogg, главный вербовщик боевиков ИГИЛ

В Сирии в результате авиаудара ликвидирован немецкий рэпер, боевик ИГИЛ, женившийся на переводчице ФБР, нанятой специально для того, чтобы шпионить за ним

Отмечается, что Дэнис Кусперт, выступавший под сценическим именем Deso Dogg, стал одним из наиболее известных боевиков ИГИЛ с Запада. Известно, что он снялся в нескольких пропагандистских видео и в видео с отрубленной головой.

Информацию о его смерти, распространило пропагандистское издание ИГИЛ.

По данным, Кусперт был убит 17 января, в результате авиаудара в городе Гараниж в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По судебным документам США, Даниэла Грин, переводчица ФБР, сбежала в Сирию в июне 2014 года, чтобы выйти замуж за Кусперта после того, как увлеклась экстремизмом, шпионя за немецким рэпером.

Она была арестована после возвращения в США менее чем через два месяца после поездки в Сирию, где признала себя виновной в «даче ложных показаний, связанных с международным терроризмом» и отбыла два года тюремного заключения.