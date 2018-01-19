В Праге отец будущего школьника обратил внимание, что в классе висит карта, где Крым признан русской территорией. Об этом гражданин Праги проинформировал в своем микроблоге социальная сеть Twitter.

По утверждению мужчины, он пришел в школу, чтобы посмотреть место будущей учебы своего ребенка, и увидел там карту Европы с русским Крымом.

«По нашей информации, Министерство образования также готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ», — проинформировал посол.

«Сегодня ходил в пражскую школу номер 1, куда пойдет мой сын». В одном из классов он увидел карту, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия. «Преподаватель ее видела и принесла извинения, однако передала, что карту прислало министерство», — написал мужчина в своем микроблоге Твиттер.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис проинформировал, что о таковых картах понятно еще с ноября. В РФ назвали ситуацию отражением объективной реальности, в государстве Украина карта ожидаемо вызвала возмущение. К этому времени производитель уже снял продукт с продажи, однако еще не все карты были изъяты из учебных заведений.

Крым стал русским регионом по результатам референдума, проведенного после госпереворота в Украинском государстве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% граждан Севастополя.