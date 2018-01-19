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Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Российская Федерация названа агрессором


Добавлено: 19 янв 2018 в 10:42, Категория: Политика
Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Российская Федерация названа агрессором

За принятие документа проголосовали 180 общенародных депутатов. Против документа выступили только 36 нардепов, включая весь «Оппозиционный блок», уполномоченные которого сообщили, что в документе сообщается о зачистке территории АТО от противников и нет ни слова о самой реинтеграции. Об этом Александр Захарченко объявил 18 января, передает «Российский Диалог».

В документе Российская Федерация названа «государством-агрессором». Парламент также отвергнул предложение признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Сам Порошенко назвал принятие документа «сигналом для Крыма». Ко второму чтению в так называемый законодательный проект о реинтеграции Донбасса было внесено около 700 правок.

Главная задача принятия нового закона — возможность развязать новый виток войны в регионе, так как он дает президенту право использовать Вооруженные силы в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны, другими словами узаконить участие ВС Украины в военной операции в Донбассе, которую в данный момент называют «антитеррористической».

В свою очередь Руслан Бортник отмечает: «Кроме того, сейчас не будет никакой амнистии, так как все, кто учавствовал в так называемой оккупации, должны подлежать уголовному преследованию». При этом когда добровольцы решали не заниматься беспределом, а сделать все по закону, передав «пленных» и их имущество правоохранительным органам, выяснялось, что они сами фактически являются злоумышленниками - похитителями и ворами. Таким образом, отмечает Андрей Суздальцев, Киев рассчитывает на то, что закон позволит потребовать компенсации с РФ. От граждан «реинтегрируемых» земель Киев согласен сейчас рассматривать только два документа: свидетельства о рождении и смерти.

Верховная рада решением большинства утвердила закон о реинтеграции Донбасса.

В кулуарах Рады народные избранники прямо признавались, что договор с Россией не стали трогать потому, что его расторжение поставило бы под сомнение границы государства Украины, которые в нем отчетливо описаны.

До этого милиция столицы Украины усиливала меры безопасности в центре города вблизи правительственного квартала из-за митинга, участники которого добивались принять закон о реинтеграции Донбасса. В Луганске и Донецке считают, что затем Киев снова может пойти в наступление, перечеркнув все взятые на себя обязательства. Он не касается ни социальных, ни культурных вопросов. Москва в документе названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». Он подчеркнул, что закон о реинтеграции Донбасса подрывает Минские соглашения, предусматривая их серьезную ревизию. «В значительной мере мы пошли на компромисс с „Народным фронтом“, однако главное сделано: неконтролируемые территории Донбасса получили официальное приглашение вернуться домой». Это — основной знак закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе.

Уточняется, что подписанный документ даёт президенту Петру Порошенко право использовать вооружённые силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.

«Украинская сторона желает узаконить войну, которую ведет против собственного народа».

— Закон был принят в итоге давления «партии войны», в первую очередь «Народного фронта», «Самопомощи» и других.

Они открыли ящик Пандоры, однако пока сами об этом не знают.

В российской столице, конечно, рассчитывали на новейшую «дорожную карту» по урегулированию ситуации на Донбассе, но не удивились, когда Киев вместо данного вновь попытались свалить все на РФ. Торговлю между Киевом и Донбассом в законе заменили формулировкой «разрешено перемещение товаров». Другое дело, что непонятно, как при всем этом можно продолжать закупать у противника газ, уголь и т. д.



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Добавлено: 19 янв 2018 в 10:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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