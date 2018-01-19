В МЧС обещают покрыть полигон «Кучино» спецматериалом от запаха

В МЧС назвали предпосылкой неприятного запаха полигон «Кучино».

На текущий момент на полигоне пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке, проинформировали в МЧС. «Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено», — сообщается в заявлении на сайте ведомства.

«В рамках работ по рекультивации тело полигона „Кучино“ в Балашихе перекроют особым полимером высочайшего давления — геомембраной», — проинформировал он.

На полигоне пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке. Тогда же будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию, — добавили в МЧС.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия», 19 января в городе столице РФ и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки. Во выполнение поручения президента власти Московской области решили мгновенно закрыть «Кучино». Было проведено 62 замера, с нарастающим результатом взяты 4551 проб. В конце рабочей недели было произведено 27 замеров, предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе также не зафиксировано. Угрозы для граждан города не выявлено. А в Роспотребнадзоре обратили внимание, что проводимые на полигоне работы «негативно влияют на состояние воздуха». Стороннего запаха в воздухе не выявлено.

С 20 декабря на территории полигона «Алексинский карьер» городского округа начались работы по бурению скважин.

В данный момент пробурено 20 скважин, проведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из 5 скважин. Он разъяснил, из чего будет состоять своеобразный панцирь.