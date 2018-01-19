В Минске стороны обменялись списками удерживаемых лиц

Уполномоченные Украины и так называемых «ЛДНР» выполнили обмен списками удерживаемых лиц.

Такую информацию на собственной странице в соцсети фейсбук по итогам встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обнародовала Дарка Олифер, секретарь представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы.

«Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы».

На первом в новом году совещании ТКГ в Минске стороны обменялись списками задержанных и залюченных. Считаем, что такое освобождение запланировано в кратчайшие сроки.

Украинская сторона обменялась с представителями так называемых Донецкой и Луганской общенародных республик списками удерживаемых лиц.

В конце декабря прошлого года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и 1-ый за 15 месяцев обмен пленными. ДНР и ЛНР освободили 74 человека, Киев — 233.

Также украинская сторона ждет содержательного обсуждения в Минске модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях.