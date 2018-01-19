В Набережных Челнах появится суд присяжных

В Набережных Челнах в Республике Татарстан с 1 июня 2018 г. появится первый суд присяжных. Присяжные заседатели могут рассматривать ограниченное количество категорий дел. — К этому мы готовились и на базе Верховного суда республики, и на федеральном уровне, проходили учебу.

До этого такой суд существовал только в Верховных судах субъектов РФ.

Планируется, что народные судьи будут рассматривать по 15-20 дел в год. Как сказал сегодня на пресс-конференции председатель городского суда Ринат Гайфутдинов, это безусловно новая форма для Челнов. В многоэтажном здании суда находятся требуемые по закону совещательная комната и помещение для отдыха. А по условиям для суда присяжных у них должны быть отдельные совещательная комната и комната для отдыха.

Гайфутдинов обозначил, что такая форма рассмотрения дел является для автограда безусловно новой. После анкетирования юристов, потерпевших, пострадавших отметку снизили.

Присяжные заседатели в Татарстане сейчас будут рассматривать дела не только лишь в Верховном суде. Я думаю, что будет приблизительно 15-20 дел.