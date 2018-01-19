В налоговых инспекциях начался приём деклараций о доходах физлиц

C января 2018 г началась декларационная кампания, в период которой гражданам предстоит отчитаться о доходах, приобретенных на протяжении 2017-ого.

Отчитаться о собственных доходах также должны личные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и остальные лица (ст. 227 НК РФ). Подать декларацию можно любым комфортным для себя методом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, почтовым отправлением с описью вложения, по телекоммуникационным каналам связи, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Однако те категории жителей, которые хотят задекларировать свои доходы уже сейчас, в состоянии сделать это при помощи электронной услуги в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ИФНС, — добавляет Галина Ан, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС Российской Федерации № 16 по Челябинской области. Программное обеспечение для заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физ. лиц находится в свободном доступе на сайте ФНС РФ в разделе «Программные средства».

— Налогоплательщикам нужно будет выплатить штраф в объеме 5% от суммы исчисленного налога, однако не менее 1 000 руб. за то, что декларация не была представлена вовремя.

Ежели налогоплательщик не представил декларацию до установленного законодательством срока (03 мая 2018 г.) или не уплатил налог вовремя (15.07.2018 г.), то за эти нарушения предвидено наказание в виде штрафных санкций. Непредставление либо представление налоговой декларации после установленного срока является основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности.

Обращаем внимание, что начиная с 01.01.2016 года, не представляются декларации по НДФЛ, ежели налог не был удержан и сведения об этом представлены налоговым агентом.

Ежели налогоплательщик оформляет налоговую декларацию по НДФЛ только с целью получения налоговых вычетов, то ее можно представить в любое время на протяжении всего года.