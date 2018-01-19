Vodafone пообещал не поднимать тарифы для жителей ОРДЛО

Украинский оператор мобильной связи Vodafone не будет вводить специальные тарифы для жителей ОРДЛО.

На сайте Министерства по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины сказано, что во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам прав человека рассматривался вопрос неправомерных действий оператора в отношении граждан, проживающих на оккупированной территории.

В МинАТО отметили: «Представители компании заверили, что после восстановления сетей жители неподконтрольных территорий смогут пользоваться связью Vodafone. При этом специальных тарифов для них не будет, а расходы, которые несут сегодня пользователи сети, компания обещает возместить, сделав перерасчет».

В министерстве добавили, что сетью Vodafone на территории ОРДЛО пользуются почти 2 миллиона абонентов.