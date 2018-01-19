Военнослужащие Военной академии материально-технического обеспечения отпраздновали Крещение Господне

В ночь с 18 на 19 января офицеры Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) окунулись в купель после церковной службы, посвященной православному празднику Крещения Господня.

Крещенский молебен перед началом купания провел помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими иерей Олег (Алексеев). Он поздравил и благословил всех собравшихся: «Не бойтесь холодной воды в купели. Осените себя троекратно крестом, помолитесь о своих родных и себе, чтобы Господь преклонил к вам милость и очистил ваши грехи, даровал силы и здоровье на весь предстоящий год. С праздников вас – Крещением Господним!» После чего окунуться в ледяную купель смог любой желающий.

Первым в воду вошел начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров, за ним окунулись офицеры и преподаватели, слушатели и курсанты. Почти все присутствующие принимают участие в крещенских купаниях ежегодно, однако были и те, кто приобщился к этой традиции впервые.

Для обеспечения безопасности купающихся были развернуты палатки с обогревом, приготовлен горячий чай. Всего в православном обряде участвовали более 300 военнослужащих, члены их семей и гражданский персонал академии.