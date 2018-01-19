Воровавшая кур в Абхазии леопардесса Виктория погибла во время безуспешной охоты

Отмечается, что повреждений и ранений у животного не было. Профессионалы рабочей группы сделали вывод, что Виктория погибла в середине января в итоге безуспешной охоты на крупного зверя.

Виктория отыскали согласно сообщению координат ошейника.

В горах Сочи погибла самка переднеазиатского леопарда Виктория. А в самом начале ноября граждане абхазского села Лыхны обнаружили следы леопарда и увидели пропажу домашней птицы. Виктория была первым родившимся в Сочинском общенациональном парке котёнком и единственной самкой, обитавшей на воле. После обследования 28 декабря самку выпустили в дикую природу во 2-ой раз.

Скорее всего, самка леопарда напала на крупного зверя — оленя, кабана, серну либо тура. Готовя ее к самостоятельной жизни в природе, мы натаскивали ее, проводя учебную охоту рано утром и ночные часы, при дожде и снеге.

«Гибель Виктории для нас оказалась большой неожиданностью». В связи с этим в 2018 надежды на появление детёнышей леопарда в дикой природе нет. «Реализуя одну из самых сложных программ — восстановления уникального кавказского леопарда, нужно быть готовыми к таким событиям», — сказал замдиректора Сочинского государственного парка Умар Семенов. К сожалению, естественный отбор жестокий, однако нужный фактор.

Руководитель WWF РФ Игорь Честин назвал смерть Виктории большой утратой для программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе: так как она была единственная самка в природе, в 2015 году размножения в естественных условиях не случится.