ВС отказал в рассмотрении жалобы на правовую охрану сыра «Адыгейский»

Как сказали в пресс-центре руководителя Адыгеи, 12 января ВС отказал в передаче на рассмотрение в судебном совещании судебной коллегии по финансовым спорам Верховного суда РФ кассационной жалобы на распоряжение Президиума суда по интеллектуальным правам. 3-й инстанцией, куда была подана жалоба, стал Президиум суда по интеллектуальным правам. Таким образом, Верховный суд установил точку в споре о праве названья по месту происхождения продукта, и сейчас адыгейский сыр могут производить только в Республике Адыгея, — отметила юрист Союза разработчиков продукции «Сыр Адыгейский» Наталья Логунова. Во время своего последнего визита в Адыгею в 2014 году председатель руководства РФ Д. Медведев оценил вкус основного бренда Адыгеи и поддержал нашу принципиальную позицию по защите товарного знака, — прокомментировал это решение руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов. «Кроме того, для получения продукта применяется свежее цельное молоко коров, пасущихся на пастбищах в предгорьях огромного Кавказа, где у растений не менее длительный вегетационный период», — сообщается в заявлении. Сыроделы обжаловали решение Роспатента о возможности производства адыгейского сыра только на территории Адыгеи. «Последующее продвижение бренда „Адыгейский сыр“ мы тесно связываем с развитием туризма и ряда смежных областей сельского хозяйства», — цитируются в сообщении слова руководителя региона Мурата Кумпилова. «Ежели мы выпускаем национальный продукт, который стал всемирно известным брендом, значит, обязаны защищать его от некачественных подделок», — проинформировал руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Производимые в Адыгее сыры, которые сегодня поставляются во многие мегаполисы страны», — сулугуни, чечил, брынза и собственно адыгейский — владеют высокими вкусовыми свойствами и соответствуют всем стандартам ГОСТа.

По последним данным пресс-центра администрации Адыгеи, в минувшем 2017 в республике было произведено 12,8 тыс. тонн адыгейского сыра, что на 12% больше, чем в 2016-ом. Учреждения Адыгеи нацелены на импортозамещение, установленное на них оборудование позволяют изготовлять фактически любой вид мягких и полутвердых сыров.