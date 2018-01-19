Меньше чем через месяц Роланчику исполнится уже 6 лет! И мне, если честно, не верится. Уже такой большой, когда пролетели все эти годы??! Но я не об этом... Хотела посоветоваться с вами, во сколько лучше мальчика отдавать в школу? В 6,5 или все-таки в 7,5? Я склоняюсь к более позднему возрасту, но знаю, что срели моих читателей очень много мамочек, вот и хотелось бы спросить совета. Что посоветуете, девочки?
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Новости » Шоу-бизнес » Юлия Салибекова просит совета у подписчиц
Юлия Салибекова просит совета у подписчиц
Добавлено: 19 янв 2018 в 10:37, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 19 янв 2018 в 10:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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