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» » Юлия Салибекова просит совета у подписчиц

Юлия Салибекова просит совета у подписчиц


Добавлено: 19 янв 2018 в 10:37, Категория: Шоу-бизнес
Юлия Салибекова просит совета у подписчиц
Меньше чем через месяц Роланчику исполнится уже 6 лет! И мне, если честно, не верится. Уже такой большой, когда пролетели все эти годы??! Но я не об этом... Хотела посоветоваться с вами, во сколько лучше мальчика отдавать в школу? В 6,5 или все-таки в 7,5? Я склоняюсь к более позднему возрасту, но знаю, что срели моих читателей очень много мамочек, вот и хотелось бы спросить совета. Что посоветуете, девочки?


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Добавлено: 19 янв 2018 в 10:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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