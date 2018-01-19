Юлия Салибекова просит совета у подписчиц

Меньше чем через месяц Роланчику исполнится уже 6 лет! И мне, если честно, не верится. Уже такой большой, когда пролетели все эти годы??! Но я не об этом... Хотела посоветоваться с вами, во сколько лучше мальчика отдавать в школу? В 6,5 или все-таки в 7,5? Я склоняюсь к более позднему возрасту, но знаю, что срели моих читателей очень много мамочек, вот и хотелось бы спросить совета. Что посоветуете, девочки?