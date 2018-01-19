Захарова: Закон по Донбассу, принятый Киевом, убивает минские соглашения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, отметив, что он нанес мощный удар по минским договоренностям.

Слова представителя МИД в пятницу вечером приводит РИА Новости. В частности, Мария Захарова отметила, что, как уже говорили и дипломаты, и политологи, и звучало в комментариях МИД РФ, законотворчество киевского режима, разворачивавшееся на наших глазах, не опиралась ни на какие понимания о необходимости реинтеграции Донецка, Луганска и Донабсса

При этом Захарова отметила парадоксальность ситуации, в которой российская сторона постоянно обвиняется в невыполнении минских договоренностей.

«Параллельно с этим Киев убивает минские договорённости, делает всё, чтобы от них не осталось камня на камне… Тот закон, который сейчас принят в Киеве, действительно просто убивает Минские соглашения», - заявила представитель МИД РФ.

Напомним: ранее СМИ привели заявление представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта о том, что германские власти собираются проверить, принятый 18 января Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса.