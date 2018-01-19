Как стало известно, в МИД России сообщили, что законодательный проект по Донбассу, который приняла накануне Верховная Рада Украины, на 100% противоречит минским договоренностям, признанными широкой общественностью, информирует «Российский Диалог».

Что же касается присвоения Российской Федерации статуса «страны-агрессора», то так Киев «пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания» и переложить вину на столицу РФ. Фактически документ можно считать подготовкой к новейшей войне.

На Смоленской площади подчеркнули и то, что в документе РФ обвинена в «агрессии» против Украины.

МИД РФ считает, что власти государства Украины пробуют переложить с себя всю ответственность разрушения и мучения на востоке страны на Российскую Федерацию.

В сообщении подчеркивается, что Минские соглашения были общепризнанной и безальтернативной основной мирного урегулирования конфликта в государстве Украина.

«Мы являемся очевидцами создания ситуации, чреватой небезопасной эскалацией в Украинском государстве с непредсказуемыми последствиями для совместного мира и безопасности», — добавили в МИД Российской Федерации.