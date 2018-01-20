22-летняя жительница Краматорска напала на приятеля с ножом

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что один из местных жителей получил огнестрельное ранение. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили драку, а вот факт огнестрельного ранения не подтвердился. Об этом сообщает Патрульная полиция Краматорска и Славянска.

22-летняя девушка, держала в руках нож и вероятно ранила другого участника конфликта.

Жена раненого рассказала, что перепалка возникла на почве алкогольного опьянения. Врачи помогли раненому мужчине, а патрульные обеспечили охрану места происшествия до прибытия следователей.

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