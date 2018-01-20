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» » 22-летняя жительница Краматорска напала на приятеля с ножом

22-летняя жительница Краматорска напала на приятеля с ножом


Добавлено: 20 янв 2018 в 16:01, Категория: Украина

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что один из местных жителей получил огнестрельное ранение. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили драку, а вот факт огнестрельного ранения не подтвердился. Об этом сообщает Патрульная полиция Краматорска и Славянска.

22-летняя девушка, держала в руках нож и вероятно ранила другого участника конфликта.

Жена раненого рассказала, что перепалка возникла на почве алкогольного опьянения. Врачи помогли раненому мужчине, а патрульные обеспечили охрану места происшествия до прибытия следователей.


Фото:
22-летняя жительница Краматорска напала на приятеля с ножом


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Добавлено: 20 янв 2018 в 16:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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