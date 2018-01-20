54% жителей РФ не ожидают финансовой помощи от своих детей в старости

Не рассчитывают на схожую помощь не менее половины наших граждан - 54% (44% в 2016-ом году). Таковы результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром государственного агентства финансовых исследований (НАФИ).

На материальную поддержку детей в старости не рассчитывают 54% жителей РФ. Наибольшая доля тех, кто рассчитывает на финансовую поддержку детей, 39%, среди аудитории старше 55 лет.

На помощь детей в дальнейшем рассчитывают только 34% респондентов. Среди них 15% откладывают не не менее 10% от ежемесячного дохода, еще 10% опрошенных — 10-20% от дохода и только 5% удается сберечь не менее 5% от заработка. Не делают сбережений 54% респондентов, разъясняя это недостаточно высоким доходом. Свыше половины респондентов (54%) сообщили, что делать отчисления на старость им не позволяют средства: все заработанные деньги тратятся на текущие нужды. В следующем году данная цифра была выше -39%.

«Ежемесячно откладывают средства на будущее треть граждан России (30%), хотя еще годом ранее так делали 40%».

Склонны откладывать «на старость» либо «на будущее» в основном граждане столицы и Санкт-Петербурга (53 процента против 23 процентов селян) и люди, имеющие высшее образование (43 процента против 29 процентов без дипломов). Хотя еще в позапрошлом 2016-ом году этот показатель был на уровне 44%. «Это говорит о неуверенности жителей в стабильности собственных доходов в длительной перспективе, когда существует риск потратить „неприкосновенный запас“», — отмечают ученые. «Тенденция, когда родители помогают детям, но не наоборот, только укрепляется в русском обществе», — выделила генеральный руководитель НАФИ Гузелия Имаева.