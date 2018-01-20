Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО)

Артиллерийские удары по штабу боевиков «Правого сектора» и другим объектам украинских неонацистов на Донбассе сняли на камеру.

Масштаб видео поражает тем, что на нём хорошо видна полыхающие здания и бронетехника оккупантов, в воздух вздымаются огромные клубы дыма.

На кадрах также показаны разбитые позиции ВСУ и «Правого сектора»*.

В первой части показан удар по штабу «правосеков» в посёлке Пески под Донецком. Снаряды попали точно в штабные здания экстремистов, также были уничтожены несколько военных машин.

Далее демонстрируются взрывы боеприпасов на позициях полевых штабов ВСУ и поражения их бронетехники. Например, беспилотник зафиксировал моменты попаданий по танку Т-64 в промзоне Авдеевки и опорным пунктам миномётного взвода. Помимо этого, артиллеристы уничтожили и повредили осколками множество украинских БМП.

Напомним, что именно из Песок и Авдеевки каратели регулярно атакуют окрестности столицы ДНР.

Известно, что часть съемок артиллерийских обстрелов украинских агрессоров из ролика велись с воздуха в мае и июне 2017-го г.

*Запрещенная в России экстремистская группировка