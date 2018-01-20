Алина Загитова стала чемпионкой Европы

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россиянка Алина Загитова завоевала золотую медаль домашнего чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве, другая россиянка Евгения Медведева стала серебряным призером.

Загитова, лидировавшая после проката короткой программы, в субботу стала лучшей и в произвольной, получив от судей 157,97 балла, и в сумме за две программы набрала 238,24 балла.

Самые яркие кадры выступления фигуристок

Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Медведева стала второй в произвольной программе - 154,29 балла и по сумме двух программ - 232,86 очка.

Бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер - 204,25 балла.