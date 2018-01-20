Алина Загитова, завоевавшая золото чемпионата Европы

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Москве.

Ниже приводится биографическая справка.

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске.

Отец фигуристки Ильназ Загитов является тренером хоккейного клуба "Ижсталь" (Ижевск). Родители назвали спортсменку в честь олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Фигурным катанием Загитова начала заниматься в 5 лет в ижевской ДЮСШ, первым тренером спортсменки стала Наталья Антипина.

С 2015 года занимается в московском Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством Этери Тутберидзе.

В сезоне-2015/16 дебютировала на первенстве России среди юниоров, где заняла девятое место.

В августе 2016 года Загитова одержала первую победу на этапах юниорского Гран-при, на втором своем этапе в сентябре завоевала бронзовую медаль, обеспечив себе выход в Финал Гран-при.

В финальном раунде соревнований, прошедшем в декабре 2016 года в Марселе, Загитова победила, установив попутно три мировых рекорда по сумме баллов среди юниоров – в короткой и произвольной программах, а также по итоговой сумме.

В декабре 2016 года Загитова впервые выступила на чемпионате России, где уступила лишь чемпионке мира Евгении Медведевой, выиграв серебряную медаль.

В феврале 2017 года Загитова одержала победу на юниорском первенстве России.

В марте 2017 года российская фигуристка заняла первое место на юниорском чемпионате мира, прошедшем в Тайбэе.

С сезона-2017/18 Загитова перешла из юниоров на взрослый уровень, в сентябре спортсменка одержала победу на своем первом взрослом турнире Lombardia Trophy.

В сезоне Гран-при Загитова одержала две победы на этапах в Китае и Франции, обеспечив себе выход в Финал Гран-при. В финальном раунде, прошедшем в японской Нагое, россиянка заняла первое место.

В декабре 2017 года Загитова впервые в карьере стала победительницей чемпионата России, прошедшего в Санкт-Петербурге.

В январе 2018-го Загитова впервые завоевала золото чемпионата Европы, обойдя двукратную чемпионку мира соотечественницу Евгению Медведеву и итальянку Каролину Костнер, занявших второе и третье места соответственно.