Американское правительство прекратило работу из-за отсутствия финансирования

Федеральное правительство Соединенных Штатов было вынуждено прекратить работу в субботу, 20 января, с наступлением полуночи по местному времени из-за отсутствия финансирования.

Напомним, что это произошло после того, как республиканцы и демократы в сенате США не смогли договориться о принятии нового законопроекта, который позволил бы перечислить средства на деятельность госучреждений страны. Кроме того, в связи с истечением срока действия резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств все они были вынуждены прекратить работу из-за отсутствия средств. Американский Конгресс так и не принял до полуночи полноценный бюджет на 2018 год.

Этот случай стал первым с 2013 года, когда правительство Соединенных Штатов было вынуждено прекратить свою деятельность из-за того, что демократы и республиканцы американского сената не смогли договорится по ряду параметров бюджета. Пять лет назад в США из-за бюджетного кризиса правительство было вынуждено частично приостановить работу на 16 дней.