Авербух: потенциал фигуристки Загитовой очень высок, она вышла на пик формы

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Сергей Смышляев. Российская фигуристка Алина Загитова еще в начале сезона показывала, что год будет для нее успешным, у нее очень большой потенциал, заявил РИА Новости известный продюсер и хореограф, серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

Загитова в субботу завоевала золотую медаль чемпионата Европы в Москве.

"Это такой последний бой перед Олимпийскими играми. Уверен, что Женя (Медведева) сейчас тоже разозлится и будет прям впахивать на тренировках, она знает, в чем ей усиливаться и прибавлять, а может быть даже где-то пойти на определенный риск. Потенциал у нее очень большой. Очень рад за Загитову, в начале сезона я был на тренировках, видел готовность Алины в тот момент уже, и было понятно, что она в этом сезоне будет очень сильна, она как раз пришла к пику своей формы".

"Загитовой немного не хватало стабильности, но на чемпионате Европы она показала программы стабильно. При этом она выиграла и финал чемпионской серии Гран-при, правда в отсутствие Жени Медведевой. Девочки нас уже приучили, что возникают такие пиковые сезоны, когда они щелкают один турнир за другим как орешки", - отметил Авербух

Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Медведева, которая по итогам проката короткой программы в Москве занимала промежуточное второе место, стала второй в произвольной программе (154,29 балла) и по сумме двух программ (232,86).

"Жене чуть сложнее, все-таки она уже двукратная чемпионка мира, держится на пике формы уже несколько лет. Борьба еще будет. У Алины тоже есть свои поклонники, мне тоже очень импонирует, как ярко и эмоционально она катается, насколько она интересна. С Женей мы прошли практически весь олимпийский цикл, три года ставил ей программы, в этом году короткую программу. Сложный сезон, олимпийский сезон, но я верю в Женю и в ее удачу", - подчеркнул специалист.