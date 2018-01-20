Австралийский велогонщик Порт выиграл пятый этап многодневки "Тур Даун Андер"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Австралиец Ричи Порт из команды BMC стал победителем предпоследнего пятого этапа стартовой велогонки Мирового тура UCI-2018 "Тур Даун Андер", которая проходит по дорогам Австралии.

В субботу на финише этапа протяженностью 151,5 км Порт на восемь секунд опередил южноафриканца Дэрила Импи из Mitchelton-Scott. Тройку призеров замкнул голландец Том-Йелте Слагтер из Dimension Data (отставание – 10 секунд). Российский гонщик Katusha – Alpecin Павел Кочетков (+6.15) финишировал 72-м.

В генеральной классификации Импи (общее время – 18 минут 02 минуты 15 секунд) поднялся на первое место. Вторым идет Порт с аналогичным временем. На третьей позиции Слагтер (+16 секунд). Кочетков (+29.24) располагается на 93-й строчке.

Заключительный шестой этап многодневки протяженностью 90 км пройдет в воскресенье.