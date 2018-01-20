Айфон новости: в феврале в обновленной версии iOS появится новая удобная функция

Глава Apple Тим Кук, во время визита в штат Неваду сделал важное заявление в интервью каналу АВС News. Оно касалась одной из самых важных тем, интересующих владельцев «яблочных» гаджетов – замедления айфонов прежних поколений.

По мнению господина Кука, мало кто из пользователей заметил информацию о функции управления питанием, которая представлена в iOS 10.2.1.

По словам Тима Кука, уязвимым местом всех смартфонов со временем становится аккумулятор. Из-за этого гаджет может разряжаться в самое неудобное для его владельца время. Но теперь благодаря новой функции пользователь может следить за «здоровьем» аккумулятора самостоятельно.

Специалисты предполагают, что компания Apple добавит также и переключатель режима работы iOS-девайса. Владелец «яблочного» гаджета должен решить для себя, стоит ли отключать функцию замедления процессора, ведь последствием этого может стать произвольное отключение самого девайса. В Apple говорят: решайте сами, что для вас является приоритетом – скорость или стабильность.